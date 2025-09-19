Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Серпухове

Ребят поздравили глава округа Алексей Шимко, депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, председатель Совета депутатов Михаил Шульга и священник Серпуховского благочиния, настоятель Сретенского храма Алексей Спигин.

Среди подростков есть победители всероссийских и международных олимпиад, творческих и экологических конкурсов, спортсмены и волонтеры. Символично, что ребята получили первый документ среди экспонатов, отражающих достижения предшественников и современных деятелей искусства. После церемонии для них провели экскурсию.

«Пусть в вашей жизни будет много верных друзей и добрых свершений. Уважайте окружающих, берегите традиции малой родины и всегда помните о тех, кто вас воспитал — о родных, учителях, наставниках», — сказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.