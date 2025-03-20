Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Серпухове

Еще девять подростков в Серпухове получили первые паспорта. Церемонию вручения приурочили ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

Получение первого паспорта — важный этап на пути к полному осознанию гражданской ответственности и прав, которые открываются перед каждым из молодых граждан.

Заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева поздравила юношей и девушек с этим знаменательным событием. В церемонии вручения также приняли участие депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга и настоятель Сретенского храма, ответственный по работе с молодежью в серпуховском Благочинии, священник Алексей Спигин.

Участники церемонии отметили, что паспорт — символ взросления, который предоставляет уникальные возможности личного и профессионального роста.