Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Реутове
Школьники получили первые паспорта в администрации Реутова. Ребятам также вручили книгу «История государства Российского».
Паспорта получили шесть подростков. Их поздравил заместитель главы городского округа Владимир Покамин.
«Что вам пожелать? Чтобы время до получения следующего паспорта тянулось подольше, чтобы оно не быстро бежало. Потому что сейчас у вас время золотое, когда вы все под крылом у мамы, у папы, у бабушки, у дедушки. После получения второго паспорта вы уже будете стремиться к собственной жизни. И вы уже строите себе планы на будущее. Желаю вам удачи, и пусть сбудется все, что вы запланировали!» — сказал Покамин.
Ребятам также вручили памятные подарки и экземпляр книги «История государства Российского» — одного из важнейших трудов Николая Карамзина.
«Я ощущаю, что теперь буду нести больше ответственности за свои поступки и буду более самостоятельной, чем сейчас. В 14 лет человек уже становится ответственным, я это чувствую. Очень приятные эмоции испытываю сегодня. Я горжусь, что меня пригласили, и я получаю свой первый паспорт из рук заместителя главы города Реутов», — поделилась впечатлениями Милана Глазнева.
Отметим, ранее еще 12 школьникам вручили первые паспорта в торжественной обстановке.