Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Реутове

Паспорта получили шесть подростков. Их поздравил заместитель главы городского округа Владимир Покамин.

«Что вам пожелать? Чтобы время до получения следующего паспорта тянулось подольше, чтобы оно не быстро бежало. Потому что сейчас у вас время золотое, когда вы все под крылом у мамы, у папы, у бабушки, у дедушки. После получения второго паспорта вы уже будете стремиться к собственной жизни. И вы уже строите себе планы на будущее. Желаю вам удачи, и пусть сбудется все, что вы запланировали!» — сказал Покамин.