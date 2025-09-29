Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Подольске

Валерия Григорьева рассказала, что несколько лет назад ее брат в такой же обстановке получил основной документ. «Я немного волновалась, но в целом я очень рада, что у меня появился паспорт. Я думаю, я стану достойной гражданкой России и запомню это надолго», — поделилась ученица школы № 32.

Для Ивана Боярчикова этот день также стал особенным. Он учится в кадетском классе и с детства мечтает пойти по стопам братьев, отца и деда — поступить в военное училище и защищать нашу Родину. Иван отметил, что быть гражданином Российской Федерации — для него особая ответственность. «Прежде всего для меня это какой-то новый этап на пути моего становления, моего взросления. Я очень рад, что у нас проводятся такие мероприятия», — сказал кадет из гимназии № 7.