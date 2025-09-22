Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Одинцове

Получить первый паспорт школьники из Одинцова могут в офисе МФЦ, но есть и праздничный вариант — в администрации города. Традиция торжественного вручения первых паспортов 14-летним ребятам продолжается в муниципалитете.

Очередные 36 подростков получили свои главные документы из рук главы Одинцовского округа. Андрей Иванов напомнил ребятам об ответственности, которая приходит с получением документа. Паспорт символизирует важный этап в жизни человека и подчеркивает новый статус — гражданина Российской Федерации.

Вместе с паспортами ребята получили уникальные обложки, российскую Конституцию и, традиционно, — подарочное издание «Истории государства Российского» Николая Карамзина. Андрей Иванов подчеркнул, что настоящая любовь к Родине начинается с искреннего интереса к происходящим в стране событиям.

Записаться на торжественное вручение паспорта и узнать все подробности об этой процедуре можно в офисе МФЦ.