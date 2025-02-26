Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Одинцове

Еще 15 детей получили важный документ на торжественной церемонии в Одинцове. Она состоялась с участием главы муниципалитета Андрея Иванова, который поздравил ребят с этим важным событием.

«Паспорт — это не просто документ, а символ вашей зрелости и гражданской ответственности. Теперь вы полноправные граждане нашей страны. Особенно символично, что вы получаете паспорт в преддверии Дня защитника Отечества, в год, посвященный его защитникам. Помните, что защищать Родину можно не только с оружием в руках, но и своими знаниями, вкладом в развитие страны», — рассказал Андрей Иванов.

Вместе с паспортом каждый школьник получил в подарок книгу Николая Карамзина «История государства Российского». Это издание станет для ребят не только ценным подарком, но и источником знаний о прошлом своей страны.

Кроме того, с новым документом подростки смогут оформить «Пушкинскую карту», которая откроет им доступ к культурным мероприятиям: выставкам, концертам, театральным постановкам и многому другому.

Такие церемонии не только подчеркивают важность гражданской ответственности, но и вдохновляют молодежь на изучение истории и культуры своей страны.