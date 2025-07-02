Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Наро-Фоминске

В последний день первого летнего месяца главный документ гражданина России получили 10 юных жителей Наро-Фоминского округа. Торжественное вручение паспортов по традиции прошло в зале заседаний администрации муниципалитета.

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа, управляющий делами Елена Кузнецова поздравила молодых людей с этим важнейшим в их жизни событием и пожелала дальнейших успехов. Ребята получили вместе с паспортом напутственные слова, подарки и заряд хорошего настроения на летние каникулы.

Паспорта гражданина России дает молодым людям не только новые права, но и налагает особую ответственность за собственные поступки. Впереди у старшеклассников, вступающих во взрослую жизнь, окончание учебы и выбор профессии. И эта торжественная церемония наверняка запомнится ее участникам на долгие годы.