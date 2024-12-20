Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Ленинском округе

Вручал важный документ шести детям глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. Также они получили памятные подарки.

«Для меня большая честь иметь возможность традиционно вручить юным жителям нашего округа первые паспорта. Безусловно, это главный и основной документ для граждан Российской Федерации. Также это большая ответственность для каждого из ребят, так как они становятся уже полноправными членами своей страны. Каждый раз нужно понимать, что за словом гражданина Российской Федерации есть определенная ответственность. Ребята, я надеюсь, знают о них и с честью будут выполнять возложенные на них обязанности», — сказал Станислав Каторов.

Отметим, что подобные церемонии организуют в округе каждый месяц. За год в такой обстановке их получили более 80 жителей.