Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Ленинском округе

В Ленинском округе прошла торжественная церемония вручения первых паспортов 14 школьникам. Помимо этого, девушке из социальной категории передали ключи от квартиры в рамках исполнения закона Московской области.

Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Для каждого человека получение паспорта — это знаковое событие. Сегодня вы официально становитесь полноправными гражданами нашей великой страны. Цените этот статус, будьте достойными его, стремитесь к знаниям и вносите свой вклад в развитие нашего родного Ленинского округа», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Каждому подростку вручили памятный подарок. В этот день школьников пришли поддержать родители.

Подобные церемонии проводят в округе каждый месяц. Жители, которым исполнилось 14 лет, могут получить главный документ в торжественной обстановке, если обратятся в многофункциональный центр.

Помимо этого, одной девушке из социальной категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вручили ключи от новой квартиры. Жилье предоставили в рамках закона Московской области «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».