Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Ленинском округе

Еще 10 юных жителей Ленинского округа получили первые паспорта в торжественной атмосфере. Специальную церемонию для них организовали в Центральной библиотеке.

Важный документ детям вручил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. Также он передал ребятам памятные подарки.

«Паспорт — это свидетельство того, что отныне вы становитесь полноправными гражданами России, настоящими патриотами своей Родины. Мы надеемся, что, получив паспорта, а затем образование, вы будете работать и приносить пользу своей стране, достигая успехов в выбранной сфере, и мы будем вами гордиться», — сказал Станислав Каторов.

Всего с начала года паспорта в округе оформили 1614 юношей и девушек, достигших 14-летнего возраста. Подобные торжественные церемонии в муниципалитете организуют регулярно. Для оформления документов можно обратиться во многофункциональные центры.