Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Химках

Вместе с Еленой Земляковой паспорта вручили председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров.

«Это значимое событие, символизирующее начало нового этапа в их жизни. Уверена, что ребята вырастут достойными гражданами нашей страны, активно участвуя в ее жизни и внося свой вклад в ее развитие», — отметила в своем телеграм-канале Елена Землякова.

Для ребят этот день стал волнительным и ответственным.

«Эмоции хорошие, радостные. Это уже взрослая ступень», — отметил житель Химок Иван Пугасов.

Родители также пришли поддержать подростков.

«Получение паспорта, я думаю, для каждого родителя — это очень волнительно, потому что дети растут. Уже вход во взрослую жизнь, уже ответственность», — добавила мама Ивана Юлиана Пугасова.

Вручение паспортов в торжественной обстановке — традиция в Московской области. Чтобы принять участие в церемонии, нужно обратиться в МФЦ.