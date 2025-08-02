Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Химках
В Химках прошла церемония вручения первых паспортов шести подросткам. Главный документ ребятам вручила глава округа Елена Землякова.
Вместе с Еленой Земляковой паспорта вручили председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров.
«Это значимое событие, символизирующее начало нового этапа в их жизни. Уверена, что ребята вырастут достойными гражданами нашей страны, активно участвуя в ее жизни и внося свой вклад в ее развитие», — отметила в своем телеграм-канале Елена Землякова.
Для ребят этот день стал волнительным и ответственным.
«Эмоции хорошие, радостные. Это уже взрослая ступень», — отметил житель Химок Иван Пугасов.
Родители также пришли поддержать подростков.
«Получение паспорта, я думаю, для каждого родителя — это очень волнительно, потому что дети растут. Уже вход во взрослую жизнь, уже ответственность», — добавила мама Ивана Юлиана Пугасова.
Вручение паспортов в торжественной обстановке — традиция в Московской области. Чтобы принять участие в церемонии, нужно обратиться в МФЦ.