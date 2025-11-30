Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Химках

Новые паспорта вручили 14 подросткам в Химках. В церемонии приняли участие их родители и близкие, а также почетные гости — глава округа и председатель Совета депутатов.

Участники церемонии отметили, что получение первого паспорта символизирует вступление во взрослую жизнь и принятие гражданских обязанностей.

Главный документ школьникам вручили глава городского округа Химки Елена Землякова и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. Ребята также получили Конституцию Российской Федерации и памятные подарки.

«Теперь у ребят начинается новый этап в жизни, поэтому в своих напутственных словах мы подчеркнули важность соблюдения законов и прав, закрепленных в главном документе страны», — отметила Елена Землякова.

Отметим, церемонии вручения первых паспортов школьников начали проводить в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.