Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Домодедове

Торжественная церемония прошла в молодежном центре «Победа».

«Этот момент навсегда останется в памяти как первый серьезный шаг во взрослую жизнь, как символ принадлежности к великой стране и ответственности перед обществом. Впереди у каждого из них — большие цели и значимые достижения. Главное — с уважением относиться к своей Родине и вносить вклад в развитие нашего округа и страны», — отметила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Подростков пришли поддержать родители и близкие. В конце церемонии сделали общую фотографию на память о важном событии для юных граждан России. Глава округа пожелала ребятам всего наилучшего, а также поблагодарила мам и пап за воспитание.