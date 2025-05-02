Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Домодедове

Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово

Первые паспорта школьникам вручила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. Главный документ получили девять юных жителей округа.

Торжественная церемония прошла в молодежном центре «Победа».

«Этот момент навсегда останется в памяти как первый серьезный шаг во взрослую жизнь, как символ принадлежности к великой стране и ответственности перед обществом. Впереди у каждого из них — большие цели и значимые достижения. Главное — с уважением относиться к своей Родине и вносить вклад в развитие нашего округа и страны», — отметила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Подростков пришли поддержать родители и близкие. В конце церемонии сделали общую фотографию на память о важном событии для юных граждан России. Глава округа пожелала ребятам всего наилучшего, а также поблагодарила мам и пап за воспитание.

Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
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Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
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