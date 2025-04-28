Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Дмитрове

Еще 27 детей получили первые паспорта в торжественной обстановке в Дмитрове. Для них организовали специальную церемонию.

Мероприятие прошло в центральном дворце культуры «Созвездие». Участниками стали не только школьники, но и их родители.

Паспорта подросткам вручили заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина и руководитель «МФЦ „Дмитровский“ Екатерина Ягодкина.

«Паспорт — это главный документ, который дает не только новые права и возможности, но и возлагает определенные обязанности и ответственность за свои поступки. Желаю помнить об этом, расти честными и достойными гражданами страны», — сказала Ирина Костышина.

Также участникам церемонии подарили обложки для новых документов. Им передали поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Каждый месяц юные жители Дмитровского округа, достигшие 14-летнего возраста, в торжественной обстановке получают свой первый основной документ — паспорт. Церемония вручения — это всегда очень торжественное и трогательное мероприятие как для ребят, так и для их родных», — добавил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.