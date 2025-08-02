Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Чехове

Глава муниципального округа Михаил Собакин вручил школьникам первые паспорта на торжественной церемонии в Центральной библиотеке в Чехове. Семь подростков стали полноправными гражданами России и получили главный документ.

«Вы сегодня получаете свой первый официальный документ. Паспорт наделяет вас не только правами, но и обязанностями: знать свою конституцию, чтить своих родных, близких, всегда соблюдать уставы и правила. Желаю вам успехов и неиссякаемой энергии на благо нашей большой Родины», — сказал Михаил Собакин.

Среди участников торжественной церемонии — ученик Новобытовской школы Артем Давыдов.

«Еще не ощущаю себя на этот возраст, на 14 лет. Мне кажется, что я все еще ребенок. Здесь хочу прочувствовать взросление и ощущение того, что я уже вырос, встал на ступень выше», — поделился Артем.

Поддержать подростков пришли их родители и близкие люди.

«Надеюсь, что этот день мой сын запомнит и останется в наших воспоминаниях. Пусть открывает новые страницы жизни, идет взрослым путем и не боится начинать ничего нового», — поздравила своего сына Екатерина Родионова.

Участники церемонии поблагодарили администрацию Чехова и сотрудников МФЦ за организацию торжественной церемонии.