Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Чехове
Глава округа Михаил Собакин в торжественной обстановке вручил паспорта школьникам, достигшим 14 лет. С получением документа ребят поздравил российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный чемпион Европы Александр Поветкин.
Десяти юным жителям Чехова вручили паспорта Российской Федерации. В торжественной обстановке документ получили Иван Сырчин, Дмитрий Порхунов, Анастасия Копацина, Любовь Градинар, Ева Чернюк, Николай Лоик, Ульяна Калинина, Анна Акинша, Олег Овчаров, Даниэль Хрипунов.
Мероприятие — значимое событие для детей и их родителей, поскольку получение паспорта является одним из этапов взросления каждого гражданина и символизирует переход от детства к зрелости и ответственности перед обществом.
«Торжественное вручение паспортов молодежи — это важная традиция в нашем муниципальном округе, позволяющая каждому подростку осознать себя частью большой семьи российского народа. Такие мероприятия воспитывают в наших детях чувство патриотизма, уважительного отношения к истории и культуре своей родины, а также помогают сформировать чувство гражданской ответственности», — подчеркнул руководитель муниципалитета Михаил Собакин.
В подарок ребятам дали экземпляр конституции Российской Федерации — основного документа нашего государства, а также сочинение Николая Михайловича Карамзина «История государства Российского».