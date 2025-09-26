Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Чехове

Глава округа Михаил Собакин в торжественной обстановке вручил паспорта школьникам, достигшим 14 лет. С получением документа ребят поздравил российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный чемпион Европы Александр Поветкин.

Мероприятие — значимое событие для детей и их родителей, поскольку получение паспорта является одним из этапов взросления каждого гражданина и символизирует переход от детства к зрелости и ответственности перед обществом.

«Торжественное вручение паспортов молодежи — это важная традиция в нашем муниципальном округе, позволяющая каждому подростку осознать себя частью большой семьи российского народа. Такие мероприятия воспитывают в наших детях чувство патриотизма, уважительного отношения к истории и культуре своей родины, а также помогают сформировать чувство гражданской ответственности», — подчеркнул руководитель муниципалитета Михаил Собакин.

В подарок ребятам дали экземпляр конституции Российской Федерации — основного документа нашего государства, а также сочинение Николая Михайловича Карамзина «История государства Российского».