Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Чехове

Перед выходными, в которые город отметит 71 год, глава Чехова Михаил Собакин совместно с олимпийским чемпионом и бессменным наставником гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимиром Максимовым вручили первые паспорта двенадцати юным жителям округа. Церемония состоялась в центральной библиотеке.

«Для каждого из двенадцати ребят этот день — важный шаг в жизни, ведь паспорт гражданина Российской Федерации — не просто документ, а главный символ причастности к судьбе страны, ее традициям и ценностям, а также важное напоминание о необходимости беречь и развивать нашу Родину, чтобы совместными усилиями делать ее еще лучше», — отметил Михаил Собакин.

Поздравить ребят и разделить с ними радостный момент пришли их родные и близкие.

Паспорта получили: Владислав Гончаров, Олеся Маньшина, Алина Метельская, Елизавета Муратова, Михаил Петров, Ольга Пугачева, Демид Попов, Марина Самусенко, София Степанова, Ярослав Шулешов, Марк Яковлев и Василий Якушкин.