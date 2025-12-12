Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Балашихе

В администрации городского округа Балашиха состоялось торжественное вручение первых паспортов и экземпляров Конституции Российской Федерации школьника. Мероприятие провели глава Балашихи Сергей Юров и Герой России, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев.

Церемония состоялась в рамках всероссийской патриотической акции «Мы — граждане России!», целью которой является придать вручению первого паспорта торжественный и памятный характер. Проект направлен на формирование у молодежи чувства ответственности, гордости за страну и осознанного отношения к гражданству.

«Это по‑настоящему знаковый момент для ребят. Паспорт гражданина России — не просто документ, а символ взрослости, ответственности и принадлежности к большой и сильной стране. Уверен, этот день надолго останется в памяти и самих ребят, и их родителей», — отметил Сергей Юров.

День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря — в этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята действующая Конституция РФ.