Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Балашихе

Сергей Юров призвал ребят быть достойными гражданами России. Церемония прошла в рамках акции «Мы — граждане России!», организованной общероссийским движением детей и молодежи «Движение Первых».

Проект направлен на то, чтобы сделать получение паспорта запоминающимся моментом, способствующим укреплению патриотических чувств и гражданской позиции подрастающего поколения.

«Уверен, что сегодняшнее событие останется в памяти у ребят и их родителей — это начало важного этапа в жизни каждого гражданина. Желаю никогда не останавливаться на достигнутом, всегда ставить перед собой только самые масштабные цели, гордиться нашей Родиной», — отметил Сергей Юров.