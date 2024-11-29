Церемония вручения первых паспортов прошла в Воскресенске

«Сердечно поздравил каждого из ребят с этим событием и вступлением во взрослую жизнь. От всей души пожелал им удачи, ярких успехов и уверенности в собственных силах. Пусть каждый смело строит свое будущее и реализует самые смелые мечты!» — написал на своей странице в телеграм-канале Алексей Малкин.

Ребят пришли поддержать родные, друзья и близкие.

Отметим, торжественные церемонии вручения паспортов в Подмосковье начали проводить с 2019 года по инициативе губернатора области Андрея Воробьева.

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