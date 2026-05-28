Церемония вручения первых паспортов прошла в Воскресенске

Во дворце культуры «Химик» 27 мая торжественно вручили документы юным жителям округа, достигшим 14 лет. Поздравить ребят пришли глава округа Алексей Малкин и председатель местного Совета депутатов Сергей Матвиенко.

Мероприятие собрало подростков вместе с их родными и друзьями, подчеркнув важность этого жизненного этапа. Алексей Малкин отметил, что 14 лет — это возраст, когда детство постепенно уступает место серьезным поступкам и самостоятельным решениям. С получением главного документа у ребят появляются не только новые права, но и ответственность.

Глава пожелал школьникам хорошо учиться, любить малую родину, оставаться порядочными людьми и запомнить этот день как светлый и вдохновляющий старт во взрослую жизнь. Церемония завершилась памятной фотосессией.

Такие мероприятия в округе проводят регулярно, чтобы подчеркнуть значимость получения первого паспорта как шага в гражданское взросление.