Церемония вручения первых паспортов прошла в Воскресенске

Во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске 22 апреля состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям, достигшим 14-летия. С важным событием подростков поздравили председатель Совета депутатов Сергей Матвиенко и заместитель главы городского округа Ольга Коротеева.

Они пожелали ребятам успехов и достойно нести звание гражданина России.

«Получение паспорта — символ начала взрослой жизни, ответственности и новых возможностей. Быть гражданином России — высокая честь. Верьте в себя, стройте планы и помните, что будущее нашего округа — это вы!» — поздравил ребят Сергей Матвиенко.

Торжественное мероприятие подчеркнуло важность момента, объединив молодых людей вокруг общих ценностей. Церемония завершилась на позитивной ноте: виновники торжества и представители муниципалитета сделали общее памятное фото.