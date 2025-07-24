Церемония вручения первых паспортов прошла в Воскресенске

Главный документ гражданина Российской Федерации торжественно вручили юным жителям Воскресенска. Поддержать виновников торжества и разделить с ними радость события пришли родители, родные и друзья.

С получением первого в жизни паспорта школьников поздравили глава городского округа Алексей Малкин и представитель филиала «Воскресенские минеральные удобрения» концерна «Уралхим» Яна Агеева. Они вручили подросткам документ и памятные подарки, а также передали именные поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева и произнесли теплые напутственные слова.

Алексей Малкин пожелал юным гражданам России крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, добрых друзей и достижения всех поставленных целей. «Учитесь, выбирайте профессию по душе и работайте, достигайте успехов и приносите пользу своей стране!» — обратился к ребятам глава муниципалитета.

Церемонию украсили выступления воскресенских артистов.