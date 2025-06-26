Церемония вручения первых паспортов прошла в Воскресенске

Поддержать школьников и разделить с ними радость этого важного события пришли их родители, родные и друзья. Главный документ гражданина Российской Федерации ребятам вручили глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин и генеральный директор филиала «ВМУ» концерна «Уралхим» Дмитрий Трушков.

Алексей Малкин и Дмитрий Трушков поздравили юных воскресенцев с получением первого в их жизни паспорта, а также передали именные поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева и вручили памятные подарки.

«Пусть каждый новый день будет наполнен светом и улыбками, а в жизни всегда будет место для вдохновения и новых свершений!» — пожелал виновникам торжества глава Воскресенска.

Торжественную церемонию украсили выступления воскресенских артистов.

Стать участником подобной церемонии могут все желающие 14-летние жители городского округа. Для этого нужно обратиться в МФЦ и сообщить об этом специалисту центра, который оформляет документы.