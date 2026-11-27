На торжественное мероприятие юные жители Воскресенска, достигшие 14-летнего возраста, пришли вместе с родными и друзьями. Церемония вручения главного документа гражданина России объединила молодых людей вокруг общих ценностей.

Паспорта школьникам вручили глава городского округа Алексей Малкин и заместитель директора филиала «ВМУ» ОХК «Уралхим» Елена Шиляева. Руководитель муниципалитета напомнил ребятам, что этот документ дает не только новые права и ответственность, но и станет первым серьезным шагом во взрослую жизнь

«Желаю ребятам успехов в учебе, уверенного движения вперед и достижения намеченных целей. Пусть жизненный путь будет наполнен добрыми поступками и настоящими свершениями!» — поздравил подростков Алексей Малкин.

Чтобы стать участником торжественного вручения паспорта, нужно сообщить о своем желании сотруднику МФЦ при подаче документов.