Церемония вручения первых паспортов прошла в Воскресенске
Торжественное мероприятие провели 26 августа во дворце культуры «Химик» имени Н. И. Докторова. Юным воскресенцам, достигшим 14-летия, вручили главный документ гражданина Российской Федерации.
Паспорта вручили заместитель главы округа Ольга Коротеева и председатель местного Совета депутатов Сергей Матвиенко.
Ольга Коротеева поздравила ребят и пожелала им с гордостью нести звание гражданина России, уважать историю страны и стремиться приносить пользу обществу.
Паспорт станет для молодых людей надежным пропуском в будущее, полное больших возможностей и ярких профессиональных достижений. В такой ответственный момент поддержать ребят пришли самые близкие: родители, бабушки, дедушки, братья и сестры.
Церемония завершилась на позитивной ноте — виновники торжества и представители муниципалитета сделали общее памятное фото.