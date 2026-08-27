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    Церемония вручения первых паспортов прошла в Воскресенске

    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

    Торжественное мероприятие провели 26 августа во дворце культуры «Химик» имени Н. И. Докторова. Юным воскресенцам, достигшим 14-летия, вручили главный документ гражданина Российской Федерации.

    Паспорта вручили заместитель главы округа Ольга Коротеева и председатель местного Совета депутатов Сергей Матвиенко.

    Ольга Коротеева поздравила ребят и пожелала им с гордостью нести звание гражданина России, уважать историю страны и стремиться приносить пользу обществу.

    Паспорт станет для молодых людей надежным пропуском в будущее, полное больших возможностей и ярких профессиональных достижений. В такой ответственный момент поддержать ребят пришли самые близкие: родители, бабушки, дедушки, братья и сестры.

    Церемония завершилась на позитивной ноте — виновники торжества и представители муниципалитета сделали общее памятное фото.