Сегодня 09:18 Церемония вручения первых паспортов прошла в Ступине
Фото: Пресс-служба администрации г.о. Ступино Подмосковье

Главный документ гражданина России получили еще 12 юных жителей городского округа. Паспорта вручил ребятам глава Ступина Сергей Мужальских.

Торжественная церемония состоялась Доме культуры «Металлург». Разделить радость этого важного события со школьниками пришли их родные. Каждый участник получил вместе с паспортом памятный подарок. «Вы становитесь взрослее, наступает новый этап вашей жизни, с получением главного документа возникает и определенная ответственность. Хочу пожелать, чтобы вы работали на благо нашего городского округа Ступино, Московской области и нашей страны», — обратился к виновникам торжества руководитель муниципалитета.

В завершение все сфотографировались на память об этом дне, который многие запомнят на всю жизнь.

Традиция торжественных вручений паспортов школьникам в Подмосковье началась в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Чтобы принять участие в церемонии, нужно обратиться в МФЦ.