Церемония вручения первых паспортов прошла в Солнечногорске

Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Доме культуры «Выстрел». Важный документ получили шесть юных жителей округа. Мероприятие провели в День освобождения Московской области от фашистских захватчиков.

Паспорта были вручены главой городского округа Солнечногорск Константином Михальковым, депутатом Совета депутатов Владимиром Дацюком и председателем Совета ветеранов Геннадием Ефимовым. В ходе церемонии они поздравили подростков, поделились напутственными словами и добрыми пожеланиями, а также напомнили о героическом подвиге нашего многонационального народа, который отстоял свободу и независимость.

«В годовщину освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков мы чествуем героев прошлого и смотрим в будущее с надеждой и уверенностью. Наши юные жители стали полноправными гражданами, а впереди у них — множество возможностей сделать свой город лучше. Ребята, помните: с паспортом вы становитесь еще и частью истории нашей страны», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Глава округа выразил особую гордость за возможность вручить паспорта потомкам освободителей. Он отметил, что прадедушка Алены Пряхиной с 1942 по май 1945 года служил младшим сержантом в составе 47 артиллерийского полка 21-й Гвардейской Невельской стрелковой дивизии. Прабабушка Нелли Воронцовой была тружеником тыла в деревне Пешки, а прапрабабушка Матвея Шелепова участвовала в сооружении окопов в боях под Москвой и была удостоена звания ветерана труда за более чем 40 лет работы на заводе имени Лепсе в Солнечногорске. Прадеды Алисы Манукян дошли до Берлина.

Символично завершилось это важное событие уроком мужества и экскурсией по Музею ратной и трудовой славы «Выстрел».