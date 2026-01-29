Церемония вручения первых паспортов прошла в Солнечногорске

В музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске прошла торжественная церемония вручения паспортов подросткам, достигшим 14-летнего возраста. С важным событием ребят поздравили заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев и депутат окружного совета, член фракции «Единая Россия» Светлана Лаврова.

В праздничной обстановке главный документ гражданина Российской Федерации получили восемь школьников — трое юношей и пять девушек.

«Юноши и девушки стали полноправными гражданами нашей страны. Видя блеск в их глазах, понимаем, что такие хорошие ребята привнесут многое для процветания нашей страны, станут законопослушными, ответственными гражданами, достойными представителями своего поколения», — подчеркнул заместитель главы городского округа Эдуард Машковцев.

В дополнение к паспортам подросткам вручили Конституцию Российской Федерации как символ новых прав и обязанностей.

«Для юных граждан это очень важно и значимо. Они сегодня получили не просто книжечку, а „ключик“ к правам, свободам и возможностям. Мы от души поздравили их с этим событием и пожелали веры в себя, достижения своих целей, активной учебы, познавательной деятельности и всего самого наилучшего в будущем», — сказала Светлана Лаврова.

Праздничную атмосферу мероприятия дополнили выступления учащихся Солнечногорской детской школы искусств, которые исполнили музыкальные произведения в их честь.