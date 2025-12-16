Церемония вручения первых паспортов прошла в школе в Лосино-Петровском округе

Ученики Свердловской школы № 2, достигшие 14-летнего возраста, получили в торжественной обстановке главный документ гражданина Российской Федерации. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Движения первых» «Мы — граждане России!».

Заместитель главы городского округа Валентина Тропанец поздравила подростком с этим важным событием, подчеркнув, что получение паспорта — это новая ступень в жизни и новая ответственность.

Школьники исполнили гимн Российской Федерации и принесли торжественную клятву на верность Родине. Они пообещали быть достойными гражданами, служить своему Отечеству, защищать интересы, безопасность и независимость России.

Вместе с паспортом всем участникам церемонии вручили обложки с символикой «Движения первых» и Конституцию Российской Федерации.

Организаторы мероприятия отметили, что акция «Мы — граждане России!» играет ключевую роль в формировании гражданственности у подрастающего поколения.