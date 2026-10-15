Церемония вручения первых паспортов прошла в Раменском округе

Церемония вручения главного документа гражданина Российской Федерации прошла во Дворце культуры имени Воровского. 12 юношей и девушек получили свои первые паспорта.

Важный рубеж перехода от детства в юность с ребятами разделили родители, близкие и друзья.

Глава Раменского округа лично поздравил молодых людей, пожелал им смело ставить амбициозные цели, уверенно идти к их достижению, любить свою малую родину и быть активными, неравнодушными гражданами. Особые слова признательности прозвучали в адрес родителей за воспитание достойного поколения.

Напомним, что подать документы на получение первого паспорта необходимо лично в многофункциональный центр государственных услуг в течение 90 календарных дней после достижения 14-летия. Чтобы ваш документ вручили в праздничной атмосфере в присутствии гостей, нужно сообщить о своем желании сотруднику при подаче заявления.