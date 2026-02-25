Церемония вручения первых паспортов прошла в Подольске
В городском округе продолжается традиция торжественного вручения паспортов юным жителям в преддверии государственных праздников. Из рук главы муниципалитета Григория Артамонова главный документ в жизни получили девять человек.
Среди участников церемонии — отличники учебы, спортсмены, волонтеры. Например, кадет Василий Оспельников из школы № 32 — призер областных соревнований, а ученица Дубровицкой школы Виктория Монахова занимается плаванием и является активисткой.
Григорий Артамонов поздравил ребят с получением паспорта. «Сегодня в жизни наших юных подольчан — знаменательное событие, которое они запомнят на всю жизнь. Вы получаете первый основной документ гражданина Российской Федерации. Конечно, в этот день хотелось бы пожелать самого доброго, чтобы вы любили городской округ, свою страну», — обратился к виновникам торжества глава Подольска.
По традиции завершилось мероприятие общим фото на память. Каждому подростку также выдали Конституцию Российской Федерации, чтобы они всегда помнили о своих правах и обязанностях гражданина страны.