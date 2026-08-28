Церемония вручения первых паспортов прошла в Павловском Посаде

27 августа временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов вручил паспорта гражданина Российской Федерации 11 юным жителям муниципалитета, достигшим 14-летнего возраста. Торжественная церемония стала для ребят символом перехода на новую ступень взросления и обретения первых гражданских прав и обязанностей.

Паспорт — это не просто документ, удостоверяющий личность, а символ взросления и начала нового жизненного этапа. Для каждого из 11 юных граждан этот день стал первым серьезным шагом во взрослую жизнь, наполненным новыми возможностями и ответственностью.

В своем напутственном слове Сергей Балашов подчеркнул, что патриотизм — это не громкие слова, а любовь к своему дому, уважение к истории и стремление каждый день делать родную землю лучше. Глава также напомнил ребятам о важности семьи как надежного фундамента и призвал ценить мудрость и опыт родителей, ведь за каждым шагом юных граждан стоит безусловная любовь и поддержка близких.

«Пусть этот паспорт станет для вас пропуском к большим свершениям, а родной Павлово-Посадский край всегда будет местом силы и вдохновения!» — обратился к ребятам Сергей Балашов.

Администрация округа поздравляет юных граждан с этим значимым событием и желает им уверенно идти по жизненному пути, гордиться своей страной и вносить вклад в развитие родного края.