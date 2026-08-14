Церемония вручения первых паспортов прошла в Павловском Посаде

Получение паспорта — это символ взросления, доверия со стороны государства и первых шагов к самостоятельной жизни. Главный документ открывает новые возможности, но вместе с тем напоминает и об ответственности перед страной и обществом.

Сергей Балашов в своем обращении подчеркнул, что быть гражданином России — большая честь и серьезная ответственность. Истинный патриотизм начинается с любви к малой родине, уважения к истории края, традициям и труду предков.

Особое внимание он уделил важности семейных ценностей и призвал ребят беречь семью, прислушиваться к советам родителей, ценить их опыт — ведь именно это помогает находить верный путь во взрослой жизни.