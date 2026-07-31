Церемония вручения первых паспортов прошла в Павловском Посаде

В мероприятии приняли участие депутат Московской областной думы Линара Самединова и временно исполняющий обязанности главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов. Они поздравили ребят с важным событием и пожелали им успехов во взрослой жизни.

Получение паспорта — волнительный рубеж для каждого подростка. С этого момента у ребят появляются новые права и первая взрослая ответственность. Теперь они стали полноправными гражданами страны с главным документом в руках.

На церемонию вместе с ребятами пришли родители, родственники и друзья, чтобы разделить с ними радость этого значимого события. По традиции юным жителям также вручили памятные снимки с прошлой церемонии.