Церемония вручения первых паспортов прошла в Павловском Посаде

В ходе мероприятия Сергей Балашов обратился к участникам с напутственными словами, подчеркнув, что паспорт является не просто удостоверением личности, а доверием, ответственностью и билетом во взрослую жизнь. Он пожелал ребятам гордиться принадлежностью к России и родному округу.

Помимо вручения паспортов, организаторы подготовили для юных граждан памятные фотографии, запечатлевшие момент получения документа. Снимки, сделанные во время предыдущих церемоний, также были переданы их обладателям — эти фотографии призваны сохранить в семейных архивах воспоминания о дне, когда началась их взрослая история.

Глава округа отметил, что за каждым из девяти школьников стоит будущее муниципалитета: среди них будущие врачи, инженеры и специалисты других профессий, которые внесут вклад в развитие родного края. Торжественная церемония в парке Дубрава прошла в теплой и торжественной атмосфере, подчеркнув значимость события для каждого участника и их семей.