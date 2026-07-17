Церемония вручения первых паспортов прошла в Павловском Посаде
16 июля в парке Дубрава Павлово-Посадского городского округа временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Сергей Балашов вручил паспорта гражданина Российской Федерации девяти юным жителям округа. Торжественная церемония стала значимым событием для школьников, получивших главный документ, символизирующий начало взрослого жизненного этапа.
В ходе мероприятия Сергей Балашов обратился к участникам с напутственными словами, подчеркнув, что паспорт является не просто удостоверением личности, а доверием, ответственностью и билетом во взрослую жизнь. Он пожелал ребятам гордиться принадлежностью к России и родному округу.
Помимо вручения паспортов, организаторы подготовили для юных граждан памятные фотографии, запечатлевшие момент получения документа. Снимки, сделанные во время предыдущих церемоний, также были переданы их обладателям — эти фотографии призваны сохранить в семейных архивах воспоминания о дне, когда началась их взрослая история.
Глава округа отметил, что за каждым из девяти школьников стоит будущее муниципалитета: среди них будущие врачи, инженеры и специалисты других профессий, которые внесут вклад в развитие родного края. Торжественная церемония в парке Дубрава прошла в теплой и торжественной атмосфере, подчеркнув значимость события для каждого участника и их семей.