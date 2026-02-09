Церемония вручения первых паспортов прошла в Павловском Посаде

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Традиционное торжественное мероприятие состоялось 6 февраля в парке «Дубрава». Подростки получили главный документ, который символизирует их взросление и гражданскую ответственность.

Организаторы поздравили ребят, отметив, что получение паспорта — это важный шаг во взрослую жизнь, открывающий новые возможности.

Представители администрации пожелали молодым гражданам быть достойными представителями страны, помнить о своих правах и обязанностях, а также любить и беречь малую родину.

В рамках церемонии подросткам сказали напутственные слова. Представители администрации выразили уверенность, что новое поколение вырастет активным и внесет свой вклад в развитие Павлово-Посадского округа.

Торжественное вручение первого паспорта помогает подросткам осознать важность момента и способствует формированию гражданской позиции с юных лет.