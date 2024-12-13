Церемония вручения первых паспортов прошла в Одинцовском округе

В День Конституции Российской Федерации сотрудники управления Министерства внутренних дел России по Одинцовскому округу вручили 16 юношам и девушкам их первые паспорта граждан Российской Федерации.

Начальник отдела по вопросам миграции майор полиции Александр Бондарчук поздравил учащихся с важным событием и напомнил основные правила обращения с паспортом. Полицейские подарили юным гражданам Конституцию Российской Федерации и обложки для паспортов. Также призвали помнить о правах и обязанностях гражданина нашей страны.