Церемония вручения первых паспортов прошла в Одинцове

В администрации Одинцова состоялось торжественное мероприятие: глава муниципалитета Андрей Иванов вручил первые паспорта 19 школьникам. Для подростков этот день стал особенным — они получили главный документ гражданина России.

Андрей Иванов поздравил ребят и подчеркнул, что с получением паспорта приходят не только новые права, но и определенные обязанности перед обществом и страной.

«Вы получаете паспорт гражданина России — документ, который знаменует начало нового этапа в жизни. Мы вручаем вам не просто удостоверение личности, а наше доверие и веру в то, что именно вы будете строить будущее нашей страны. Пусть этот день запомнится вам как старт важного пути», — сказал глава округа.

По традиции, юные жители Одинцовского округа получили не только паспорта, но и подарки, призванные напомнить о важности гражданской позиции и любви к Родине. Каждому подростку вручили экземпляр Конституции России, а также книгу Николая Карамзина «История государства Российского».