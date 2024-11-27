Церемония вручения первых паспортов прошла в Наро-Фоминске

Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

Торжественная церемония вручения паспортов подросткам прошла в Наро-Фоминске. Еще 12 человек получили важный документ гражданина России.

Паспорта вручила заместитель главы городского округа Елена Кузнецова. Вместе с документами ребята получили букеты цветов. Участники церемонии напомнили, что главное качество гражданина России — постоянный поиск ответов, путей решения и своего будущего.

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