Сегодня 15:40 Церемония вручения первых паспортов прошла в Наро-Фоминске Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Торжественная церемония вручения паспортов подросткам прошла в Наро-Фоминске. Еще 12 человек получили важный документ гражданина России.
Паспорта вручила заместитель главы городского округа Елена Кузнецова. Вместе с документами ребята получили букеты цветов. Участники церемонии напомнили, что главное качество гражданина России — постоянный поиск ответов, путей решения и своего будущего.
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