Церемония вручения первых паспортов прошла в Наро-Фоминске

Молодежи показали мини-фильм с экскурсом в историю возникновения паспорта. Торжественную атмосферу создали государственный флаг, символика и гимн России.

«Всем желаю определиться — кем вы хотите стать в своей жизни. Получить соответствующее образование, ну и, безусловно, вернуться в свой Наро-Фоминский округ уже готовыми специалистами. А вы здесь будете нужны — где родился, там и пригодился!» — обратилась к ребятам заместитель главы муниципалитета Елена Кузнецова.

Помимо паспорта, подросткам вручили экземпляр Конституции и стильный полезный подарок — обложку на паспорт с изображением площади Победы в Наро-Фоминске. В завершение церемонии участники сделали совместное фото на память.