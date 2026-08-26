Церемония вручения первых паспортов прошла в Наро-Фоминске

В администрации Наро-Фоминского округа 25 августа прошла церемония вручения паспортов девяти юным жителям. Заместитель главы округа Елена Кузнецова поздравила ребят и пожелала им стать достойными гражданами страны.

Получение паспорта — важный шаг во взрослую жизнь.

«Мы бы очень хотели, чтобы вы гордились своей малой родиной — Наро-Фоминским городским округом. И чтобы у малой родины были поводы гордиться вами! Мы верим в каждого из вас!», — обратилась к ребятам Елена Кузнецова.

После официальной части подросткам вручили не только главный документ, но и подарки: экземпляр Конституции Российской Федерации и обложку для паспорта с символами округа. Вместе с родителями ребята рассматривали фотографии и документы, делились впечатлениями. Завершилась церемония общей фотографией всех участников на память.