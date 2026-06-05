Церемония вручения первых паспортов прошла в Наро-Фоминске

Свой первый главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации — из рук заместителя главы Наро-Фоминского городского округа Елены Кузнецовой 4 июня получили 19 подростков — учеников разных школ муниципалитета. Для ребят этот день стал по-настоящему знаковым: получение паспорта — важный шаг во взрослую жизнь, символизирующий начало новой ответственности и прав.

Торжественное мероприятие прошло в зале заседаний администрации округа. Атмосфера была наполнена радостью и волнением: юные граждане с гордостью принимали документ, удостоверяющий их личность. Традиционно ребятам в этот день вручили памятные подарки, среди которых уникальная фирменная обложка на паспорт с изображением символа Наро-Фоминска — стелы «Город воинской славы». Этот сувенир станет не только практичным аксессуаром, но и напоминанием о важном событии.