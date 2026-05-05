Церемония вручения первых паспортов прошла в Наро-Фоминске

Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

Еще шестеро подростков получили свои первые документы гражданина на торжественном мероприятии. Паспорта ребятам вручила заместитель главы округа Елена Кузнецова.

Елена Кузнецова поздравила школьников, пожелав им успешной учебы, верных друзей и правильного выбора жизненного пути. Каждый также получил памятные подарки с символикой округа. Сами же новоиспеченные обладатели паспортов не скрывали волнения, гордости и радости, признаваясь, что со своим документом они почувствовали себя взрослее.

На церемонии сделали яркие фотографии счастливых детей. Этот особенный день запомнится им на всю жизнь: гимн России, равнение на флаг, официальная обстановка, напутственные слова и собственные подписи на бланках. С этого момента ребята несут ответственность не только за свои поступки, но и за будущее своей страны.

