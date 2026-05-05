Церемония вручения первых паспортов прошла в Наро-Фоминске

Елена Кузнецова поздравила школьников, пожелав им успешной учебы, верных друзей и правильного выбора жизненного пути. Каждый также получил памятные подарки с символикой округа. Сами же новоиспеченные обладатели паспортов не скрывали волнения, гордости и радости, признаваясь, что со своим документом они почувствовали себя взрослее.

На церемонии сделали яркие фотографии счастливых детей. Этот особенный день запомнится им на всю жизнь: гимн России, равнение на флаг, официальная обстановка, напутственные слова и собственные подписи на бланках. С этого момента ребята несут ответственность не только за свои поступки, но и за будущее своей страны.