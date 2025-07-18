Церемония вручения первых паспортов прошла в Музее истории Лобни

Этот день пять лобненских школьников наверняка запомнят на всю жизнь. По городской традиции паспорта им вручали в торжественной обстановке.

С получением главного документа гражданина Российской Федерации ребят поздравила глава городского округа Анна Кротова.

«Сегодня у вас торжественный момент, сегодня вы получаете такой первый очень серьезный документ, наверное, самый серьезнейший, который есть. И я хочу пожелать вам, чтобы вы были патриотами. Чтобы с честью и достоинством несли это звание. И творили свои дела на благо нашей России и нашего города», — обратилась к виновникам торжества Анна Кротова.

В музее истории Лобни церемония вступления во взрослую жизнь получилась особенно волнительной. Среди экспонатов, бережно хранящих память о прошлом, торжественное событие приобрело особый смысл.

«Никогда такого не испытывал, немного волновался. Для меня это значит новый этап какой-то, взросление уже, больше возможностей, больше ограничений», — поделился впечатлениями ученик школы № 8 Александр Короленко.