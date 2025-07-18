Церемония вручения первых паспортов прошла в Музее истории Лобни
Этот день пять лобненских школьников наверняка запомнят на всю жизнь. По городской традиции паспорта им вручали в торжественной обстановке.
С получением главного документа гражданина Российской Федерации ребят поздравила глава городского округа Анна Кротова.
«Сегодня у вас торжественный момент, сегодня вы получаете такой первый очень серьезный документ, наверное, самый серьезнейший, который есть. И я хочу пожелать вам, чтобы вы были патриотами. Чтобы с честью и достоинством несли это звание. И творили свои дела на благо нашей России и нашего города», — обратилась к виновникам торжества Анна Кротова.
В музее истории Лобни церемония вступления во взрослую жизнь получилась особенно волнительной. Среди экспонатов, бережно хранящих память о прошлом, торжественное событие приобрело особый смысл.
«Никогда такого не испытывал, немного волновался. Для меня это значит новый этап какой-то, взросление уже, больше возможностей, больше ограничений», — поделился впечатлениями ученик школы № 8 Александр Короленко.
С получением первого взрослого документа ребят поздравили также сотрудники музея, родители и почетные гости праздника — прокурор округа Василий Антонов-Романовский и руководитель лобненского филиала Ассоциации ветеранов СВО Александр Бронников.
Вместе с паспортом школьники получили экземпляр основного закона страны — Конституции России, а также еще один документ — паспорт жителя городского округа Лобня, населенного пункта воинской доблести, славную историю которого им предстоит беречь и продолжать.