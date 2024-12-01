Церемония вручения первых паспортов прошла в Можайске

В мероприятии приняли участие депутат Валерий Нагулин и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

Денис Мордвинцев отметил, что вручение паспортов стало доброй традицией. Это важный момент в жизни каждого человека, ведь вместе с паспортом приходит осознание ответственности: соблюдать законы, уважать старших и любить свою Родину.

В завершение мероприятия ребята получили книгу «Можайск — священный город русских» и небольшой сувенир на память.

Напомним, что торжественные церемонии вручения паспортов в Подмосковье начали проводить с 2019 года по инициативе губернатора области Андрея Воробьева.

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