Церемония вручения первых паспортов прошла в Можайске
В Можайском отделе ЗАГС состоялось торжественное вручение паспортов 14-летним жителям округа. Главный документ гражданина Российской Федерации молодым можайцам вручили глава Можайского округа Денис Мордвинцев.
В мероприятии приняли участие депутат Валерий Нагулин и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.
Денис Мордвинцев отметил, что вручение паспортов стало доброй традицией. Это важный момент в жизни каждого человека, ведь вместе с паспортом приходит осознание ответственности: соблюдать законы, уважать старших и любить свою Родину.
В завершение мероприятия ребята получили книгу «Можайск — священный город русских» и небольшой сувенир на память.
Напомним, что торжественные церемонии вручения паспортов в Подмосковье начали проводить с 2019 года по инициативе губернатора области Андрея Воробьева.
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