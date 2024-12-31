Церемония вручения первых паспортов прошла в Можайске

В Можайске прошла последняя церемония вручения первых паспортов в 2024 году. Еще 17 подростков городского округа получили важный документ.
В церемонии вручения приняли участие глава городского округа Денис Мордвинцев и председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева. Они вручили каждому первый документ и памятный подарок. К ним присоединились Дед Мороз и Снегурочка. Они передали подросткам сладости в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».
«Поздравляю ребят и их родителей с этим важным событием и, конечно, с наступающими Новым годом и Рождеством», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.
Более 100 подростков получили первый паспорт в торжественной обстановке в 2024 году. В церемониях принимали участие депутаты окружного Совета, представители общественных организаций и выдающиеся спортсмены.
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