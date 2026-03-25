Церемония вручения первых паспортов прошла в Лосино-Петровском

24 марта в Центре детских инициатив «Дом Первых» глава городского округа Сергей Джеглав вручил первые паспорта юным жителям. Получение главного документа — это старт нового этапа в жизни: за плечами ребят появляются новые возможности — работать, путешествовать по стране, участвовать в жизни общественных объединений.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской программы «Мы — граждане России!». Вместе с главой школьников поздравили председатель муниципального Совета депутатов Татьяна Голод, ветеран СВО Артем Ковалевский и члены партии «Единая Россия». Они обратились к ребятам с напутственными словами, подчеркнув, что быть гражданином великой державы — гордое звание, которое нужно нести с честью.

«Дорогие ребята! Поздравляю вас с этим знаменательным днем. Вы — будущее нашей страны. Уверен, что вы приложите все усилия, чтобы успешно освоить школьную программу и сделать правильный выбор будущей профессии», — поздравил юных граждан Сергей Джеглав.



