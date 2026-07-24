Церемония вручения первых паспортов прошла в Лобне

Стандартную процедуру получения паспорта в Лобне всегда проводят по-особенному: с участием главы города Анны Кротовой, депутатов, ветеранов спецоперации и прокурора. Школьники ждут этого события с особым волнением — ведь с этого дня начинается их по-настоящему взрослая жизнь с огромным количеством возможностей.

Паспорта ребятам вручили в музее истории Лобни. Его богатая экспозиция рассказывает о защитниках лобненского рубежа, о героических сражениях и начале контрнаступления под Москвой и о главных этапах развития города. Поэтому именно музейная церемония становится самой торжественной и запоминающейся.

«Тут прошлое наше, наше будущее, настоящее, история. Они должны знать, они знают и верят в это. Это патриотизм. Запоминается на всю жизнь, я думаю, первое вручение. Мы с нетерпением ждали этого события», — поделилась мать одной из школьниц Марина Егорова.

Вместе с документом ребята получили красочные обложки, паспорт жителя городского округа Лобня, экземпляр основного закона страны, открытку от губернатора и пригласительный билет на театральный спектакль. Еще одной традицией стала совместная фотография — на память о первой серьезной церемонии, которая станет началом взрослой жизни.