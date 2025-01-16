Церемония вручения первых паспортов прошла в Ленинском округе

В Видновском историко-культурном центре состоялось торжественное мероприятие в рамках проекта «Мы — граждане России!», на котором четырем активным участникам «Движения первых» из Ленинского городского округа вручили их первые паспорта. Среди приглашенных гостей были представители депутатского корпуса муниципалитета.

Заместитель председателя Совета депутатов Ирина Архангельская отметила, что получение паспорта — это значимый этап в жизни каждого. Она пожелала ребятам, которые уже добились первых успехов в учебе, спорте и общественной деятельности, продолжать идти вперед, принимать правильные решения и быть достойными гражданами нашей великой страны.

Во время мероприятия молодые люди дали клятву верности России и пообещали быть ее достойными гражданами. В качестве подарков они получили обложки на паспорт с надписью «Мы — граждане России!» от председателя местного отделения «Движения Первых». Такие церемонии вручения паспортов проводятся регулярно, подчеркивая важность этого события для молодежи.